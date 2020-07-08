المركزي يكشف إجمالي مبيعات المصارف من النقد الأجنبي

كشف مصرف ليبيا المركزي طرابلس عن قيمة مبيعات المصارف من النقد الأجنبي المتمثلة في الاعتمادات و الحوالات و الأغراض الشخصية ، و مخصصات ارباب الأسر و التي بلغ اجماليها 5 مليار .

حيث أفاد البنك المركزي أن أجمالي المبيعات مصرف الجمهورية من النقد الأجنبي 1.598 مليار دولار، و مصرف الإسلامي 731 مليون دولار، أما مصرف الأمان فقد بلغت مبيعاته 583 مليوناً .

أما مصرف شمال أفريقيا فقد قاربت مبيعاته 368 مليون دولار ، في حين بلغت مبيعات مصرف المتحد 367.141 مليون ، أما مصرف النوران فقد وصلت مبيعاته 303 مليون، أما مصرف السراي فقد بلغت مبيعاته 240 مليون في حين بلغت مبيعات بنك الخليج الأول 241 مليون أما التجاري الوطني فقد وصلت مبيعاته إلى 217 مليون .

في حين وصلت مبيعات مصرف الصحاري 125 مليوناً ، يليه مصرف المتوسط 123 مليون ، أما مصرف اليقين فقد بلغ اجمالي مبيعاته 64 مليون ، و الوحدة 55 مليون ، أما مصرف الواحة 34 مليون ، في حين وصلت مبيعات مصرف الوفاء 21 مليون يليه بنك التجارة و التنمية و الذي وصلت مبيعاته 16 مليون من النقد الأجنبي.

و كشفت بيانات المركزي أن مبيعات المصرف الخارجي 17 مليون يليه مصرف الاجماع العربي و الذي بلغت مبيعاته 7 مليون ، أما المصرف الزراعي فقد بلغت مبيعاته 93 ألف دولار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية