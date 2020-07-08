حركة السفن في ميناء بنغازي البحري

رست في ميناء بنغازي البحري الساعات الماضية سفينة نقل المواشي “توليب” التابعة للوكيل الملاحي شركة المسار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها أكثر من 10 آلاف رأس من الأغنام و33 رأسا من الأبقار قادمة من إسبانيا .

كما استقبل الميناء سفنا تجارية أخرى من بينها سفينة نقل الحاويات “فاس دمام” التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 135 حاوية بضائع وسلع مختلفة، كما كشفت إدارة الميناء عن دخول السفينة “لونا أف” التابعة للوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 280 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

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