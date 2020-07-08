اقتصاد

حركة السفن في ميناء بنغازي البحري

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رست في ميناء بنغازي البحري الساعات الماضية سفينة نقل المواشي “توليب” التابعة للوكيل الملاحي شركة المسار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها أكثر من 10 آلاف رأس من الأغنام و33 رأسا من الأبقار قادمة من إسبانيا .

كما استقبل الميناء سفنا تجارية أخرى من بينها سفينة نقل الحاويات “فاس دمام” التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 135 حاوية بضائع وسلع مختلفة، كما كشفت إدارة الميناء عن دخول السفينة “لونا أف” التابعة للوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 280 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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