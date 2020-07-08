“صنع الله”يجتمع مع شركة إيني النفطية لمناقشة الآثار المترتبة على الإقفالات النفطية والجائحة كورونا

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأربعاء اجتماعا مع المدير التنفيذي لشركة ايني “كلاوديو ديسكالزي”، وذلك لمناقشة الآثار المترتبة على الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية، وجائحة كورونا.

في أطار ذلك أكد “صنع الله” أن نحن نقدّر الدعم الذي يقدمه لنا شركاؤنا الدوليون في هذه الأوقات الصعبة، وفي ظل ما تشهده البلاد من إقفالات غير قانونية تضر بالقطاع. ونحن نتطلع إلى إنهاء الحصار والعودة إلى العمل مع شركة ايني، بما يصب في مصلحة كافة أبناء الشعب الليبي”.

من جهته أكد “ديسكالزي” على التزام الشركة الكامل بأنشطتها التشغيلية ومشاريعها في ليبيا، إضافة إلى دعم مبادرات المؤسسة الوطنية للنفط لتوفير معدات الحماية الطبية والتشخيص والعناية الفائقة الضرورية لمواجهة وباء كورونا، ضمن مشاريع التنمية المستدامة بالمؤسسة.

وكما تم خلال الاجتماع مناقشة الطرفان التقدم المحرز في مشروع تطوير التركيبين (أ، هـ)، والذي سيزيد من المعدلات الطبيعية لإنتاج الغاز في بحر السلام في السنوات القادمة، كما سيضمن تزويد السوق المحلية بالغاز.

وأضافت المؤسسة خلال بيان لها أنها تقوم وشركة إيني بتقييم إمكانية تطوير حقل البوري النفطي بشكل أكبر، مستهدفين المناطق الغربية والشمالية غير المطورة، وذلك بهدف استغلال إمكانات الحقل بالكامل. وقد أثنى المدير التنفيذي لشركة إيني على التزام المؤسسة الوطنية للنفط المستمر بضمان استمرارية الأعمال.

كما شدد المدير التنفيذي لشركة إيني على أن استمرار الإقفالات لفترة مطولة من شأنه أن يتسبب في انهيار المنشآت النفطية الحالية، ناهيك عن الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالإيرادات الليبية.

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