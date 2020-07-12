الأغا يكشف سبب تأخر بعض مرتبات موظفي القطاع العام

أوضح رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي رمزي الآغا في تدوينة له عبر منصته الشخصية على موقع فيسبوك أن سبب التأخر في ورود مرتبات موظفي القطاع العام ابتداء من شهر مايو الماضي يرجع إلى التأخير في الجزء المغطى من قبل وزارة المالية بحكومة الوفاق لبعض القطاعات التي ترد منها مرتباتها.

الأغا وفي ذات المنشور قال إنه قام بالتواصل مع وزارة المالية لتوضيح سبب تأخر ورود المرتبات لمستحقيها بالرغم من قيام مصرف ليبيا المركزي بتسييله في حساب وزارة المالية طرف المركزي.

وأشار إلى أن هذه القطاعات جزء منها يغطى من طرابلس وجزء من البيضاء، موضحاً أن العمل يجري حالياً على صرف المرتبات فور الانتهاء منها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية