اقتصاد

الأغا يكشف سبب تأخر بعض مرتبات موظفي القطاع العام

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوضح رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي رمزي الآغا في تدوينة له عبر منصته الشخصية على موقع فيسبوك أن سبب التأخر في ورود مرتبات موظفي القطاع العام ابتداء من شهر مايو الماضي يرجع إلى التأخير في الجزء المغطى من قبل وزارة المالية بحكومة الوفاق لبعض القطاعات التي ترد منها مرتباتها.

الأغا وفي ذات المنشور قال إنه قام بالتواصل مع وزارة المالية لتوضيح سبب تأخر ورود المرتبات لمستحقيها بالرغم من قيام مصرف ليبيا المركزي بتسييله في حساب وزارة المالية طرف المركزي.

وأشار إلى أن هذه القطاعات جزء منها يغطى من طرابلس وجزء من البيضاء، موضحاً أن العمل يجري حالياً على صرف المرتبات فور الانتهاء منها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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