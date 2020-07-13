الإمارات تدعو إلى عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن بلاده تدعو بالتعاون مع شركاؤها إلى عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وقال قرقاش في تغريدة له نشرها اليوم الإثنين على حسابه الشخصي، إن الإمارات تؤكد أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع.

وجدد قرقاش، تأكيده على مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي والأولوية لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى العملية السياسية، على حد قوله.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، قد أعلنت السبت الماضي، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية إلى حين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأن فتحها، مؤكدة التزامها بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب والمفوضة منه بذلك.

وجاء بيان القيادة العامة بعد يوم واحد من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط برفع القوة القاهرة عن صادرات النفط في ليبيا، وسط ترحيب دولي واسع.

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