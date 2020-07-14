“الكبير” لـــ “وليامز”:موقف المركزي راسخ بشأن إتمام المراجعة الدولية

متابعة/218

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير -الاثنين – في اتصال هاتفي مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “ستيفاني ويليامز” عدد من الملفات ذات الإهتمام المشترك وعلى رأسها ملف المراجعة الدولية على مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ومصرف ليبيا المركزي بالبيضاء.

وأكد “الكبير” في اتصاله مع “وليامز” على ما قال إنه “موقف مصرف ليبيا المركزي الراسخ بشأن إتمام عملية المراجعة دونما عراقيل” -حسب مانشرته الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

يذكر أن مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء قد أصدر بياناً بشأن المراجعة الدولية أكد فيه حرصه على إيجاد الحلول القانونية والفنية للأزمة الليبية التي نتجت عن الانقسام السياسي ورفض محافظ المركزي “الصديق الكبير” تسليم عهدته بعد انتهاء ولايته القانونية عدا عن رفض قرار إقالته الصادر من مجلس النواب وأخلى المصرف المركزي في البيضاء -عبر بيانه- مسؤوليته من أي تعطيل أو تأخير في بدء المراجعة الدولية لحسابات المصرف.

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