اقتصاد

“الكبير” لـــ “وليامز”:موقف المركزي راسخ بشأن إتمام المراجعة الدولية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة/218

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير -الاثنين – في اتصال هاتفي مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “ستيفاني ويليامز” عدد من الملفات ذات الإهتمام المشترك وعلى رأسها ملف المراجعة الدولية على مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ومصرف ليبيا المركزي بالبيضاء.

وأكد “الكبير” في اتصاله مع “وليامز” على ما قال إنه “موقف مصرف ليبيا المركزي الراسخ بشأن إتمام عملية المراجعة دونما عراقيل” -حسب مانشرته الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

يذكر أن مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء قد أصدر بياناً بشأن المراجعة الدولية أكد فيه حرصه على إيجاد الحلول القانونية والفنية للأزمة الليبية التي نتجت عن الانقسام السياسي ورفض محافظ المركزي “الصديق الكبير” تسليم عهدته بعد انتهاء ولايته القانونية عدا عن رفض قرار إقالته الصادر من مجلس النواب وأخلى المصرف المركزي في البيضاء -عبر بيانه- مسؤوليته من أي تعطيل أو تأخير في بدء المراجعة الدولية لحسابات المصرف.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ✅هذا السوق السوداء سوق الحرايمية والربا والنصب وأكل السحت ـ فلازم يتم إلغاءه ومحاسبة العاملين فيه ـ قانونيا وأمنيا ـ والتعامل المباشر مع المصارف والبنوك الرئيسية في الدولة الليبية هو الحل الصحيح والأمثل لحفظ سمعة الدولة وحماية الدينار الليبي من العبث الاجنيي ودول العربية وتدخل الشيعة …!!!!!
    ,بالنسبة لموضوع تحويل الاموال يجب أن يكون قانوني ولا شبهات فيه ـ حتى المواطن يستطيع فتح معاملاته المالية حتىعن طريق المطارات الدولية ومراكز الصرف المالي وبشكل قانوني وواضح .
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    كلام فارغ ـ وضروري التدخل الامني الليبي في هالموضوع:

    ❌ الدولار = 5.84 دينار
    • سعر كسر الذهب = 253 دينار عيار 18 ❌
    • اليورو= 6.52 دينار ❌
    • الباوند = 7.23 دينار ❌
    • حوالات دبي/ تركيا = 6.17 دينار ❌
    • ليرة= 0.84 دينار ❌
    • الدينار التونسي= 2.04 دينار. ❌

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