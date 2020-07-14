وزارة العمل ولجنة ترشيد المرتبات تناقشان توحيد بيانات المتعينين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم تمهيدا لإحالتها لوزارة المالية

عقد مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني “مسعود أبوستة” اجتماعا اليوم الثلاثاء بطرابلس مع رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بوزارة المالية “حسن الدعيسي” لمناقشة تبادل بيانات المتغيرات الشهرية لموظفي القطاع العام.



وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل فقد تم خلال الاجتماع الاتفاق بين مركز المعلومات والتوثيق ولجنة ترشيد المرتبات على العمل لتوحيد البيانات الخاصة بعقود المتعينين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم حتى الآن، وذلك تمهيدا لإحالتها بالشكل الكامل لوزارة المالية.

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