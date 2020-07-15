“مؤسسة النفط”: 6.8 مليار دولار خسائر وقف التصدير 

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن ارتفاع خسائر وقف التصدير منذ يناير الماضي إلى 6.8 مليارات دولار مشيرة في بيان مقتضب نشرته عبر منصاتها الرسمية أمس الأربعاء إلى أن فترة توقف العمليات النفطية قد بلغت 179 يوما.

وأعلنت المؤسسة- الجمعة الماضية-عن رفع حالة القوة القاهرة عن كافة صادرات النفط من ليبيا بعد توقف دام لحوالي 6 أشهر قبل أن تعلن في وقت سابق عن إعادة حالة القوة القاهرة وتعتمد ليبيا على نحو 95 % من تمويل الخزانة العامة على إيرادات النفط التي تنفق من خلالها الدولة على “4” بنود رئيسية ، هي المرتبات والنفاقات التسييرية و التنمية و الدعم.

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