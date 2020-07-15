اقتصاد

“مؤسسة النفط”: 6.8 مليار دولار خسائر وقف التصدير 

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن ارتفاع خسائر وقف التصدير منذ يناير الماضي إلى 6.8 مليارات دولار مشيرة في بيان مقتضب نشرته عبر منصاتها الرسمية أمس الأربعاء إلى أن فترة توقف العمليات النفطية قد بلغت 179 يوما.

وأعلنت المؤسسة- الجمعة الماضية-عن رفع حالة القوة القاهرة عن كافة صادرات النفط من ليبيا بعد توقف دام لحوالي 6 أشهر قبل أن تعلن في وقت سابق عن إعادة حالة القوة القاهرة وتعتمد ليبيا على نحو 95 % من تمويل الخزانة العامة على إيرادات النفط التي تنفق من خلالها الدولة على “4” بنود رئيسية ، هي المرتبات والنفاقات التسييرية و التنمية و الدعم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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