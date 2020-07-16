عميد الزنتان: نرفض استمرار إغلاق النفط رغم افتقاد منطقة الجبل للتنمية

قال عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني اليوم الخميس، إن منطقة الجبل تفتقد للكثير من التنمية وفرص العمل مقارنة بمناطق أخرى ساحلية تتواجد بها بعض المشاريع والمصانع الكبيرة.

ورفض االباروني في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية، استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية في البلاد على رغم من عدم وجود تنمية أو الحصول على مخصصات مالية من النفط بطريقة مباشرة.

الباروني أوضح بأن عملية إغلاق الحقول والموانئ النفطية منذ يناير من العام الماضي تشكل جريمة في حق الشعب والوطن وتهدد الأمن القومي لليبيين، حيث لايمكن فعل هذه الأمور لأنها تتعارض مع المصلحة العليا للوطن وتخدم أطراف ودول خارجية.

ويعتقد عميد بلدية الزنتان بأن هناك ضرورة ملحة لوضع حد للصراع المستمرة على السلطة في البلاد عبر إيجاد آلية للاستثمار وتزيع العائدات على المدن والبلدات وإطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، مضيفًا بأن الصراع يتمحور حول المال والثروة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية