اجتماع مُوسع بين الهيئة العامة للاتصالات ومصرف ليبيا المركزي

عقدت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية اجتماعا موسعا مع مسؤلين عن المصرف المركزي بطرابلس اليوم الخميس.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف الصعوبات التي تواجه الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في سبيل النهوض بقطاع الاتصالات وتطويره بالشكل الذي يواكب التطور التقني والمعلوماتي السريع في العالم.

ووفق بيان للهيئة، بحث الاجتماع سبل التعاون بين الهيئة ومصرف ليبيا المركزي مع عرض توضيحي لمهام واختصاصات الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية والدور المناط بها وفقاَ لما حدده قانون الاتصالات وقرار الإنشاء.

وحضر الاجتماع عن الهيئة المسؤلين عن الإدارة العامة لشؤون التنظيم والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات والإدارة المالية والفنية، بينما مثل المصرف المركزي المسؤلين عن الإدارات القانونية والمدفوعات والمشتريات وتقنية المعلومات.

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