لقاء عمل بين إدارات شركات الخليج وسرت ورأس لانوف والبريقة للنفط

بنغازي 16 يوليو 2020 (وال)- عقد رئيس لجنة إدارة شركة الخليج للنفط المهندس محمد بالقاسم بن شتوان، اجتماعًا مع رئيسا لجنة إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان موسى، ورأس لانوف للنفط شعبان يوسف.

هذا وقد حضر اللقاء الذي عقد الثلاثاء، بمقر شركة الخليج في بنغازي، عضوي لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط فرج علي الجعيدي، وعبد الرحمن العبيدي، إلى جانب أعضاء لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط.

وتم خلال الاجتماع؛ بحث أطر التعاون بين الشركات، ومناقشة الأمور الفنية من توفير قطع الغيار، وإمكانية التعاون المشترك بين الشركات في هذا الجانب، وكذلك مناقشة سُبل تبادل المعلومات بينها؛ فيما يتعلق بتذليل العقبات التي تُواجه سيّر العمل، ومواجهة جائحة “كورونا”. (وال- بنغازي) ر ت

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