العريبي: حكومة طرابلس تحتل برقة

أخبار ليبيا24

قال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب عيسي العريبي أمس الخميس، إن حكومة طرابلس تحتل برقة وهناك ظلمًا كبيرًا واقعًا على برقة.

وأضاف العريبي خلال مداخلة على قناة العربية، أن حصة الشرق الليبي من كافة العوائد النفطية لا تتعدى 9%، بالرغم من أن 80% من هذه الموارد من الشرق.

وأوضح رئيس اللجنة أنه في آخر الاعتمادات كانت حصة الشرق 2%، مؤكدًا على أن النسبة الأكبر تذهب إلى طرابلس والمليشيات المسلحة التي تسيطر عليها.

وأشار إلى أن حصة برقة من ممثليها في الخارج سواء للدراسة أو في السفارات لا تتعدى 9% وأن حصة فزان يمكن ألا تتعدى 1% أو 2%، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعتبر ظلماً كبيراً واقع من حكومة طرابلس على برقة.

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