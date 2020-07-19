اقتصاد

خبير مصرفي: استمرار إغلاق النفط سيؤدي إلى مزيد من التقشف الفترة المقبلة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال المسؤول السابق في المصرف الليبي الخارجي محمد حمودة، إن استمرار إغلاق النفط سيؤدي إلى مزيد من التقشف الفترة المقبلة، من قبل الحكومة في طرابلس.

وأوضح حمودة في مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت، بأن توقف تصدير النفط في البلاد منذ يناير من العام الماضي أثر مباشرة على ميزانية الدولة والحكومتين في الشرق والغرب.

وأضاف، بأن بيانات المصرف المركزي بطرابلس التي نشرت مؤخرا أوضحت حجم التراجع الكبير في الإيرادات مما تسبب في خفض الإنفاق العام والذي يعني مزيدا من التقشف خلال الفترة المقبلة نتيجة العجز الحاصل وتأثير أزمة كورونا والحرب المستمرة منذ سنوات.

وأشار المسؤل السابق إلى أن استمرار الوضع على ماهو عليه حتى نهاية العام الجاري يمكن أن يؤثر ليس على الاقتصاد فقط بل حتى على الحالة الاجتماعية للمواطنين من خلال تأثر العائلات محدودة الدخل والنازحين وعلى مستوى الشفافية والفساد أيضا.

ويعتقد حمودة بأن على الجميع ترك فكرة الاعتماد على النفط للحصول على المال من خلال تنويع مصادر الدخل والاتجاه نحو القطاع الخاص حيث يجب أن تستعمل عائدات النفط للاستثمار وليس للانفاق، مطالبا في الوقت نفسه بالاتجاه نحو الصناعة والاستفادة من الموارد المتاحة الأخرى بدلا من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليقات

  • لا يوجد شيء اسمه استثمار على الإطلاق – هذه كلمة الاستثمار عبارة عن نصب واحتيال عالناس والمواطنين – خليك واضح انت وياه …
    في شيء اسمه التنمية الداخلية للدول – والاعتماد على تحسين جودة الصناعات والإنتاج الصناعي والزراعي – وبه تستطيع الدولة تحسين الاقتصاد الداخلي ورفع مستواه بأعلى القدرات –
    وعدم الاعتماد على النفط بسمل رءيسي للبلاد –
    الان الحمد لله لببيا يوخد بها إكبر مصانع الحديد والصلب – ومصانع انتاج الحليب والعصائر – وإنتاج التمور والثروة الحيوانية – وأشجار الزيتون – الوزارة الصناعية يحب علبها الالتفات لهذه الطاقات الراكدة للقطاع العام – ودعمها بشكل مباشر وصيانة مخازنها وتسويقها بشكل صحيح .حتى تصبح سلعة أساسية بجودة عالية .
    ومنها تكون العاءدات الاقتصادية قابلة للتطوير والتحسين ورفع قدرة التوظيف وتقليل نسبة البطالة في البلاد .
    اما الاعتماد عاى النفط بشكل أساسي هو عبارة عن استنزاف وإرهاق المخزون النفطي الذي بدا ينزح رويدا رويدا من الأعماق الليبية حنى يأتي يوما ما فلن تجدوا قطرة واحدة من النفط . وتصبحوا مثل الضباع التاءهة في الصحراء الجافة .

    رد

  • لا يوجد شيء اسمه استثمار على الإطلاق – هذه كلمة الاستثمار عبارة عن نصب واحتيال عالناس والمواطنين – خليك واضح انت وياه …
    في شيء اسمه التنمية الداخلية للدول – والاعتماد على تحسين جودة الصناعات والإنتاج الصناعي والزراعي – وبه تستطيع الدولة تحسين الاقتصاد الداخلي ورفع مستواه بأعلى القدرات –
    وعدم الاعتماد على النفط بشكل رءيسي للبلاد –
    الان الحمد لله لببيا يوجد بها إكبر مصانع الحديد والصلب – ومصانع انتاج الحليب والعصائر – وإنتاج التمور والثروة الحيوانية – وأشجار الزيتون – والصناعات الجلدية والصوفية – والنسيج – والاشغال الثراثية .
    الوزارة الصناعية يجب عليها الالتفات لهذه الطاقات الراكدة للقطاع العام – ودعمها بشكل مباشر وصيانة مخازنها وتسويقها بشكل صحيح .حتى تصبح سلعة أساسية بجودة عالية . وتكون واجهة اقتصادية للبلاد الليبية .
    ومنها تكون العاءدات الاقتصادية قابلة للتطوير والتحسين ورفع قدرة التوظيف وتقليل نسبة البطالة في البلاد .
    اما الاعتماد على النفط بشكل أساسي هو عبارة عن استنزاف وإرهاق المخزون النفطي الذي بدا ينزح رويدا رويدا من الأعماق الليبية حتى يأتي يوما ما فلن تجدوا قطرة واحدة من النفط . وتصبحوا مثل الضباع التاءهة في الصحراء الجافة .

    رد