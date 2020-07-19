اقتصاد

ايطاليا تحاكم قبطان سفينة ترفع علم ايطاليا أجبر المهاجرين للعودة إلى ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشفت صحيفة تايمز أوف مالطا اليوم الأحد عن محاكمة قبطان سفينة ترفع علم إيطاليا بتهمة إجبار المهاجرين على العودة إلى ليبيا بحسب الوثائق التي شاهدتها وكالة” فرانس برس “

وقالت الصحيفة أن سفينة الإمداد نقلت عدداً من المهاجرين بالقرب من منصة للنفط والغاز في المياه الدولية قبل نقلهم إلى ميناء طرابلس وتسليمهم إلى خفر السواحل الليبي ، بحسب النيابة العامة في مدينة نابولي الإيطالية.

وعلى الرغم من الإنقاذ الجاري على متن سفينة ترفع علم إيطاليا والتي كانت خاضعة لولاية روما لم يتم إجراء أي اتصال بمركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي بحسب الوثائق .

وقالت شركة” أوغوستا أوفشور ” آنذاك إن “إدارة البحرية في صبراتة” نسقت عملية الإنقاذ ، بالتعاون مع ممثل لخفر السواحل الليبي صعد الى سفينة الإنقاذ” اسو 28 ” .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • ❇✅ترحيب الاتحاد الأفريقي بمساعدة حكومة الشرعية الليبية:
    19 يوليو، 2020 الساعة 2:09 م
    ❇✅ترحيب الاتحاد الأفريقي بمساعدة حكومة الشرعية الليبية

    – الاتحاد الأفريقي بمساعدة حكومة الشرعية الليبية – دولة الكونغو الديمقراطية ونيجيريا ترحبان باستضافة البوسنيين والصرب الذين هجروا من بلادهم بسبب الإبادة الجماعية في حرب البوسنة والهرسك – والدين آوتهم ليبيا وصبرت عليهم مدة 45 سنة بشتائها وخريفها – وتدعم عملية الاستضافة لبلادهم لتخفيف الحمل والأعباء عن الشعب الليبي وَمِمَّا تمر به الحكومة الليبية من ضغوطات وعرقلة لتسيير أعمالها الداخلية والخارجي .👇

    .youtube.com/watch?v=Fl1r-KwJ8NQ

    رد