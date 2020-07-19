ايطاليا تحاكم قبطان سفينة ترفع علم ايطاليا أجبر المهاجرين للعودة إلى ليبيا

كشفت صحيفة تايمز أوف مالطا اليوم الأحد عن محاكمة قبطان سفينة ترفع علم إيطاليا بتهمة إجبار المهاجرين على العودة إلى ليبيا بحسب الوثائق التي شاهدتها وكالة” فرانس برس “



وقالت الصحيفة أن سفينة الإمداد نقلت عدداً من المهاجرين بالقرب من منصة للنفط والغاز في المياه الدولية قبل نقلهم إلى ميناء طرابلس وتسليمهم إلى خفر السواحل الليبي ، بحسب النيابة العامة في مدينة نابولي الإيطالية.



وعلى الرغم من الإنقاذ الجاري على متن سفينة ترفع علم إيطاليا والتي كانت خاضعة لولاية روما لم يتم إجراء أي اتصال بمركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي بحسب الوثائق .



وقالت شركة” أوغوستا أوفشور ” آنذاك إن “إدارة البحرية في صبراتة” نسقت عملية الإنقاذ ، بالتعاون مع ممثل لخفر السواحل الليبي صعد الى سفينة الإنقاذ” اسو 28 ” .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية