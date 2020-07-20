اقتصاد المؤقتة تبحث أزمة انخفاض عرض الأسمنت وارتفاع أسعاره بالسوق

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المؤقتة منير عصر اليوم الاثنين أزمة أزمة انخفاض عرض الأسمنت وارتفاع أسعاره في السوق مع شركة الأسمنت الليبية المساهمة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم وكيل عام الوزارة ومدير إدارة التجارة التجارة الداخلية ومراقب اقتصاد بنغازي، إضافة إلى مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي والمدير التنفيذي لشركة الأسمنت الليبية المساهمة ونائبه.

وبحسب بيان للوزارة، تناول الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة، الاشكاليات التي يعاني منها السوق المحلي بدءًا من انخفاض عرض مادة الأسمنت كأحد السلع الاستراتيجية والضرورية بالتزامن مع زيادة الطلب عليها مما نتج عنه ارتفاع أسعارها.

وأشار بيان الوزارة إلى توصل المسؤولين لقرار تشكيل لجنة من قبل وزارة الاقتصاد للقيام بزيارة ميدانية للشركة الليبية للأسمنت المساهمة خلال هذا الأسبوع للوقوف على المشاكل التي تواجه عمل الشركة.

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