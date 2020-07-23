اقتصاد

ديوان المحاسبة : مخالفات مجلس إدارة الكهرباء السابق تم إحالتها بالكامل إلى النائب العام

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال مصدر بجهاز ديوان المحاسبة في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن كافة المخالفات و التجاوزات التي تم رصدها على مجلس الإدارة السابق و المير التنفيذي بشركة الكهرباء تم إحالتها إلى مكتب النائب العام على هيئة قضايا منفصلة .

و حول التحقيق مع مجلس إدارة الكهرباء السابق قال المصدر أن الديوان لا توجد به سلطة للتحقيق و إنما يقتصر على حصر المخالفات و تحديد المسؤوليات و إحالة الملف لمكتب التحقيقات بمكتب النائب العام فقط .

و من جهته كشف مصدر بالشركة العامة للكهرباء أن المدير التنفيذي للشركة لا يتغير بمجرد تغيير مجلس الإدارة السابق بل يتم اختياره من قبل مجلس الإدارة الحالي ، و لا يزال “علي ساسي” بمنصبه إلى حد الآن وفقاً للمصدر.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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