“الرعيض” ينفي وصف مصلحتي الجمارك والضرائب بالفساد

نفى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة “محمد الرعيض” اليوم الخميس في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، وصف مصلحتي الضرائب والجمارك بالفساد.

وأوضح “الرعيض” أن ما يحدث من تلاعب فى سداد قيمة الجمارك والضرائب هو منبع الفساد، مشيرًا إلى أن سعر الصرف والعمل خارج منظومات المصارف هو السبب الفساد الذي يحدث اليوم وأن هذا الفساد خارج عن إدارة العاملين بالإدارتين وهو من أكثر من عشرين سنة عندما تم السماح بالاستيراد خارج منظومة المصارف.

وأضاف عضو مجلس النواب ضمن تصريحه لصدى أنه لم يقصد خلال تصريحه لقناة الوسط موظفو الجمارك والضرائب.

وكانت مصلحة الضرائب قد أصدرت بياناً تستنكر فيه الإدعاء الصادرة من “الرعيض”، مطالبةً بتحري الدقة والحرص في تقصي المعلومات مع احتفاظها بكامل الحق في اللجوء إلى القضاء مستقبلاً.

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