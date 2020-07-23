السفير الأمريكي يدعو عقيلة صالح لضرورة تمكين مؤسسة النفط من استئناف عملياتها

تحدث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أمس الأربعاء عبر الهاتف مع رئيس مجلس النواب بطبرق عقيلة صالح بشأن ضرورة تمكين المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس من استئناف عملياتها.

ووفق بيان للسفارة الأمريكية، أكد نورلاند دعم بلاده لسيادة ليبيا وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملياتها على الصعيد الوطني، والتوصل إلى حلّ سلمي تفاوضي للصراع الليبي بدءًا بتهدئة الوضع حول سرت والجفرة.

وأكّد السفير رفض الولايات المتحدة لكافة التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا ودعمها الكامل للحوار الذي تيسّره الأمم المتحدة.

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