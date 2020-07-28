تداعيات إقفال النفط على طاولة نائب السفير الأمريكي

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، خلال اجتماع عقد أمس الاثنين، بمدينة مصراتة مع نائب السفير الأمريكي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جوشوا هاريس، تداعيات إقفال الموانئ النفطية.

وتطرق اللقاء إلى آثار هذا الإغلاق على الموازنة العامة للدولة وأسعار صرف العملات وأسعار السلع الأساسية وانعكاساته السلبية على برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة لدور الولايات المتحدة الأمريكية في دعم استقرار ليبيا واستئناف برنامج الإصلاحات الاقتصادية من أجل تخفيف معاناة المواطنين نتيجة استمرار إقفال حقول النفط وما تسبب به من زيادة أسعار السلع الأساسية وتدني سعر صرف الدينار.

ومن جانبه أكد السفير الأمريكي على ضرورة التواصل مع الأطراف ذات العلاقة باستمرار إقفال الحقول النفطية من أجل إعادة تصدير النفط ودور بلاده الداعم للتوصل لاتفاق يخدم مصلحة الشعب الليبي.

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