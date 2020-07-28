مسؤول في شركة البريقة الوقود والغاز متوفر خلال فترة عيد الأضحى

أخبار ليبيا 24 – خاص

طمئن عضو لجنة الإدارة عن الشؤون الفنية والاتصالات والحاسب الآلى عبدالرحمن عبدالسلام كل المواطنين أن الوقود والغاز متوفر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وفق خطة مدروسة لشركة البريقة . عبد السلام ذكر في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 اليوم الثلاثاء أنه لاوجود لأي أزمات تذكر في المناطق الغربية والشرقية وخدمات التوصيل تصل إلى الجنوب .

ولفت إلى أن الشركة لديها مخزون كافي وفق ترتيبات مسبقة لتوفير الوقود والغاز في كل أنحاء ليبيا خلال عطلة العيد ومابعده، مشيرًا إلى أن الشركة مشرفة على العديد من المستودعات وكل مستودع يعني بحدود إدارية معينة .

وتابع أن مستودع رأس المنقار في بنغازي يعني بتوزيع الوقود والغاز من خلال شركات التوزيع الناقلة في كل مناطق الشرق، بالإضافة إلى عدد من مدن الجنوب منها سبها وجنوب سبها والكفرة وإلى سرت غرباً .

وأضاف أن مستودعات مصراتة والزاوية وطرابلس تقوم بالتوزيع إلى أقصى الجبل الغربي.

وأوضح أن شركة البريقة شركة خدمية تعني بتقديم الخدمات للمواطن في كل الأوقات، وهي ليست معنية بالتجدبات السياسية والعسكرية .

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