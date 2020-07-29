مجلس الإدارة الجديد للشركة العامة للكهرباء يستلم مهامه رسميا برئاسة “وئام العبدلي”

جرت صباح اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني بطرابلس مراسم التسليم والاستلام بين مجلس إدارة الشركة الجديد برئاسة “وئام العبدلي” ومجلس الإدارة السابق برئاسة “عبد المجيد حمزة”.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي فقد حضر مراسم التسليم والاستلام رئيس اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي “عبدالمجيد القطروني”، وأعضاء لجنة التسليم والاستلام من ديوان رئاسة الوزراء والشركة العامة للكهرباء.

وكانت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء برئاسة رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” قد قررت قبل أيام إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بعد مظاهرات ومطالبات بتغيير مجلس إدارة الشركة.

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