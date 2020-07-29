عضو بمجلس نواب طبرق: دعم المحروقات تسبب في أزمات للمنطقة الجنوبية

قال النائب عن مدينة غات في مجلس النواب بطبرق علي السعيدي، إن المنطقة الجنوبية تعاني بشكل كبير من دعم المحروقات التي تسببت في تنامي التهريب وغلاء المحروقات بالنسبة للمواطنين وازدهار السوق السوداء في المنطقة.

وقال السعيدي في مقابلة مع قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء، إن لتر البنزين أو الديزل المدعوم من الدولة يصل إلى خزان سيارة المواطن بخمسة عشر قرشًا، إضافة إلى ارتفاع سعره خارج المحطات التابعة للدولة ليصل إلى 1.5 إلى 2 دينار للتر الواحد.

وأضاف النائب في مجلس النواب بأن المنطقة الجنوبية تعاني من تدخل بعض الأطراف والتي من بينها القوة الثالثة عبر المال الفاسد من أجل زعزعة استقرار المنطقة واستمرار التهريب والمشاكل الأخرى التي لا تصب في مصلحة المواطن هناك.

وطالب السعيدي من الشخصيات الجنوبية التي تشغل بعض المناصب الإدارية والتنفيذية خاصة في المنطقة الجنوبية بالعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمنطقة.

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