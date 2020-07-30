“معيتيق” يدعو “الكبير” لاجتماع ويضع الأجندة

دعا النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لعقد اجتماع موسع مع أعضاء ورئيس المجلس الرئاسي لبحث متطلبات المرحلة الاقتصادية دون تحديد موعده لتباحث أبرز المشاكل الاقتصادية الراهنة.

وقال معيتيق خلال الكتاب الموجه للمحافظ والذي اطلعت 218 على نسخة منه إن الاجتماع سيتطرق إلى تداعيات استمرار تعطل عمليات التصدير ووقف الإنتاج منذ يناير الماضي على الوضع الاقتصادي الذي تمر به ليبيا، إلى جانب قيمة الدينار في السوق السوداء، والذي شهد تراجعا ملموسا بالمقارنة مع مطلع العام الجاري، إلى جانب ملف أزمة السيولة التي زادت حدتها الأشهر الأخيرة بالتزامن مع استمرار انقطاع الكهرباء بشكل متكرر.

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