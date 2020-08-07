“الوطنية للنفط” ترحب بالقرار الأميركي بفرض عقوبات على المهربين

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بقرار الولايات المتحدة الأميركية بشأن فرض عقوبات مالية على شبكة من المهربين، ساهمت بشكل كبير في زعزعة الاستقرار في البلاد-حسب ما أوردته المؤسسة الوطنية للنفط، على منصاتها الرسمية.

وأكدت المؤسسة من خلال منشورها على استمراريتها في مراقبة كل عمليات التهريب بجميع أنواعها و في مختلف مناطق ليبيا – في إشارة إلى عمليات تهريب النفط ومشتقاته خاصةً مادة البنزين- وستستمر في تقديم بلاغاتها و تقاريرها إلى مكتب النائب العام ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن و متابعة الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الأعمال غير المشروعة.

يذكر أن الولايات المتحدة،فرضت -الخميس- عقوبات مالية على 3 ليبيين ضالعين في التهريب، وشركة تتخذ من مالطا مقراً لها .. حيث وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن العقوبات التي أقرتها وزارة الخزانة، شملت سفينة تحمل اسم “المرايا”، والمواطن الليبي فيصل الوادي، مشغل السفينة، وشريكاه المصباح محمد محمد وادي، ونور الدين ميلود مصباح، وشركة الوفاق المحدودة ومقرها مالطا، فيما أكد وزير الخارجية “مايك بومبيو”، تعليقاً على فرض العقوبات، أن الولايات المتحدة الأميركية ستواصل اتخاذ إجراءات ملموسة ضد أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

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