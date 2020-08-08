صنع الله: نأمل أن تتعاون السلطات المالطية معنا لمكافحة التهريب

أعرب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن أمله في تنسيق السلطات المالطية مع المؤسسة لمكافحة ظاهرة التهريب التي أنهكت الدولة الليبية، وفق تعبيره.

وقال صنع الله خلال اجتماع عقد الأربعاء الماضي مع سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، نشرت تفاصيله أمس، قال إنه يمكن لمالطا كدولة جارة وصديقة لليبيا أن تلعب دورا بارزا، وتساهم في عودة استقرارها.

من جانبه أكد السفير المالطي أن استقرار ليبيا من استقرار مالطا، وأن العلاقة الاقتصادية بين البلدين قائمة منذ عشرين عاما، موضحا أن الغرض الرئيسي من زيارته هو مناقشة التعاون الليبي المالطي في مجال النفط.

وكانت قد رحبت المؤسسة في بيان أمس الجمعة لها عبر صفحتها على فسبوك، بأي جهود لوضع حد لإقفال النفط وتهديد مستقبل الدولة الليبية وقوت مواطنيها، لاسيما القرار الأمريكي بفرض عقوبات على شبكة من المهربين.

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