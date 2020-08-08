صنع الله: نأمل أن تتعاون السلطات المالطية معنا لمكافحة التهريب

أعرب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن أمله في تنسيق السلطات المالطية مع المؤسسة لمكافحة ظاهرة التهريب التي أنهكت الدولة الليبية، وفق تعبيره.
وقال صنع الله خلال اجتماع عقد الأربعاء الماضي مع سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، نشرت تفاصيله أمس، قال إنه يمكن لمالطا كدولة جارة وصديقة لليبيا أن تلعب دورا بارزا، وتساهم في عودة استقرارها.
من جانبه أكد السفير المالطي أن استقرار ليبيا من استقرار مالطا، وأن العلاقة الاقتصادية بين البلدين قائمة منذ عشرين عاما، موضحا أن الغرض الرئيسي من زيارته هو مناقشة التعاون الليبي المالطي في مجال النفط.
وكانت قد رحبت المؤسسة في بيان أمس الجمعة لها عبر صفحتها على فسبوك، بأي جهود لوضع حد لإقفال النفط وتهديد مستقبل الدولة الليبية وقوت مواطنيها، لاسيما القرار الأمريكي بفرض عقوبات على شبكة من المهربين.
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