“معيتيق” يلتقي آمر القوة الأمنية المشتركة لتأمين محطات الكهرباء ومنع تعرضها للتخريب

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي “أحمد معيتيق”، خلال لقائه ظهر اليوم الأحد آمر القوة الأمنية المشتركة العميد “الفيتوري غريبيل”، على أهمية الدور الذي ستقوم به القوة لحفظ الأمن والاستقرار في المواقع الحيوية.



واستعرض العميد” غريبيل” احتياجات القوة التي ستؤهلها لأداء المهام الموكلة لها في تأمين محطات الكهرباء لمنع تعرضها للتخريب وغيرها من المواقع الحيوية، وآليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية للعمل وفق المهام المكلفين بها.

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