مركزي بنغازي يصدر حزمة من التوجيهات للتعامل مع الظروف الراهنة

بنغازي 09 أغسطس 2020 (وال) – وجه مصرف ليبيا المركزي البيضاء، الأحد، توجيهاته للمدراء العامين بالمصارف التجارية ومدراء إدارات الفروع بالمنطقة الشرقية، بشأن تحديد عدد من التعليمات تماشياً مع التطورات الراهنة.

وحدد المركزي في خطابه ساعات الدوام الرسمي من التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والعمل بالحد الأدنى من الموظفين مع ضمان عدم تأخير الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور.

كما طالب المركزي في خطابه المصارف التجارية بتوفير طرق للدفع الإلكتروني أمام المتعاملين حسب الإمكانيات المتوفرة لكل مصرف.

ونوه المصرف إلى إمكانية تعليق المصارف للعمل في فروعها بالمناطق التي تنتشر فيها الجائحة شرط إطار المصرف المركزي والتشاور معه مسبقا قبيل اتخاذ القرار. (وال – بنغازي)

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