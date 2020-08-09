“الخليج العربي” تبحث ميزانيتي 2020-2021

بحث رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان، خلال اجتماع موسع مع مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط، العروض الفنية والمالية للشركة خلال العام 2020.

وتطرق بن شتوان رفقة مديري الإدارات خلال الاجتماع الذي عقد عبر الدائرة المتلفزة صباح اليوم الأحد إلى المشاريع المنجزة وخطة إنجاز الأعمال وفقا للخطط الموضوعة، إلى جانب أعمال لجنة الإدارة للعام المقبل، كما نوقش في الاجتماع الميزانية المقترحة للعام المقبل.

وعملت شركة الخليج العربي للنفط الشهر الماضي على متابعة ملف تنفيذ وحدتي توليد الكهرباء في حقل السرير مع شركات “سولار” و”إي إم أي” وورينكو”، بعد اجتماع عقده رئيس مجلس الإدارة عبر الانترنت مع ممثلي الشركات الأجنبية لبحث مراحل إنجاز محطات التوليد التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها أكثر من 90%.

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