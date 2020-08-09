اقتصاد

مجلس النواب والمركزي يبحثان قانون غسيل الأموال

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب المنعقد في طرابلس أبو الخير الشعاب، قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع رئيس قسم التعاون الدولي والمحلي التابعة لوحدة المعلومات المالية في مصرف ليبيا المركزي نجوى القمودي.

وتناول الطرفان خلال اجتماعهما الذي عقد اليوم الأحد، في طرابلس، الخطة الاستراتيجية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير عقد الأسبوع الماضي اجتماعاً مع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي بشاغا، ومدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، لبحث الاستعداد لعمليات التقييم المنتظر إجراؤها لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والالتزامات القائمة على مؤسسات الدولة بالخصوص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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