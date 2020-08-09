مركزي البيضاء يصدر بيانًا للمصارف التجارية بشأن التعامل مع الظروف الراهنة

أصدر مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء اليوم الأحد بيانًا للمصارف التجارية بشأن التوجيهات للتعامل مع الظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا.

حيث أوضح مصرف ليبيا المركزي خلال بيانه أن ساعات الدوام للمصارف التجارية ستكون من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهراً إلى حين إشعار آخر، إضافةً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وتقلل عدد الموظفين، مع ضمان توفير كافة الإجراءات المصرفية دون تعطيل.

كما بين المركزي أيضا العمل على إعداد خطة استمرارية العمل، وتوفير طرق الدفع الالكتروني أمام الجمهور حسب إمكانيات كل مصرف، مضيفاً أنه يؤذن للمصارف التجارية بتعليق العمل إذا كان تواجده في مناطق انتشر فيها الوباء.

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