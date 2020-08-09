“تجارة مصراتة” تبحث تحصيل الديون من المؤسسات العامة

تابع مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة مصراتة أبو بكر شنب، ملف تحصيل الديون المستحقة على المؤسسات العامة التي تطالب بها شركات القطاع الخاص المسجلة في الغرفة والعاملة في مجالات المقاولات والإنشاءات.

ونوقش في الاجتماع، الذي حضره عدد من أصحاب الشركات وعضو الغرفة هاني بادي، آلية حصر الديون والجهات والمؤسسات العامة.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة عقد اجتماع مع بعض مسؤولي الشركات والجهات المتراكم عليها الديوان خلال منتصف شهر أغسطس الجاري.

وكانت الغرفة نشرت الأسبوع الماضي، استبياناً أعدته بالتعاون مع الاتحاد مشروع الأوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا عبر منصاتها الرسمي، طالبت فيه أصحاب المشاريع المشاركة حول تأثير وباء كورونا وتدوين أبرز الاحتياجات، في إطار تطوير الأعمال التجارية.

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