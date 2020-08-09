اقتصاد

“تجارة مصراتة” تبحث تحصيل الديون من المؤسسات العامة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تابع مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة مصراتة أبو بكر شنب، ملف تحصيل الديون المستحقة على المؤسسات العامة التي تطالب بها شركات القطاع الخاص المسجلة في الغرفة والعاملة في مجالات المقاولات والإنشاءات.

ونوقش في الاجتماع، الذي حضره عدد من أصحاب الشركات وعضو الغرفة هاني بادي، آلية حصر الديون والجهات والمؤسسات العامة.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة عقد اجتماع مع بعض مسؤولي الشركات والجهات المتراكم عليها الديوان خلال منتصف شهر أغسطس الجاري.

وكانت الغرفة نشرت الأسبوع الماضي، استبياناً أعدته بالتعاون مع الاتحاد مشروع الأوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا عبر منصاتها الرسمي، طالبت فيه أصحاب المشاريع المشاركة حول تأثير وباء كورونا وتدوين أبرز الاحتياجات، في إطار تطوير الأعمال التجارية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • القطاعات الخاصة كلها ستكون تخت الحجر الامني – والتمائم للمصرف المركزي بطرابلس – بسبب عدم دفعهم لمستحقات القروض والاعتمادات البنكية -،التي صرفت لتكوين هذا القطاع في الأصل .
    وتوحد التزامات مالية شهريا لم يدفع منها الي واحد للبنك المركزي –
    وفي قانون المصارف العالمي – اذا أخذت قرص او اعتماد بنكي ولم تدفع منه لمدة ثلاث شهور – يتم الحجز على ممتلكاتك وبيعها لاانزاد العلني للمصرف المركزي – والحجز عليها بواسطة قوات الامن والقضاء . واحتجاز اصحاب التشاركية او المحل بواسطة القوات الامن القضاءي وتقفل محلاتهم وتشاركياتهم ويتم الحجز على بضاءعهم حتى تدفع هده القطاعات الخاصة ما عليها من ديون للمصرف المركزي دون اي نقاش .

    رد

  • توضيح للادارة الرءيسية للحكومة الليبية والقضاء التشريعي:
    9 أغسطس، 2020 الساعة 10:34 م
    القطاعات الخاصة كلها ستكون تحت الحجر الامني – للمصرف المركزي بطرابلس – بسبب عدم دفعهم لمستحقات القروض والاعتمادات البنكية -،التي صرفت لتكوين هذا القطاع في الأصل .
    وتوجد التزامات مالية شهريا لم يدفع منها فلس واحد للبنك المركزي –الي اليوم ..!!!!
    وفي قانون المصارف العالمي – اذا أخذت قرص او اعتماد بنكي ولم تدفع منه لمدة ثلاث شهور – يتم الحجز على ممتلكاتك وبيعها بالمزاد العلني للمصرف المركزي – والحجز عليها بواسطة قوات الامن والقضاء . واحتجاز اصحاب التشاركية او المحل بواسطة القوات الامن القضاءي وتقفل محلاتهم وتشاركياتهم ويتم الحجز على بضاءعهم حتى تدفع هده القطاعات الخاصة ما عليها من ديون للمصرف المركزي دون اي نقاش .

    رد