اقتصاد

هيئة الموارد المائية بالمنطقة الشرقية تبحث مشاكل نقص المياه ببلدية سلوق

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

سلوق 09 أغسطس 2020(وال)- عقد رئيس هيئة الموارد المائية بالمنطقة الشرقية، المهندس عوض الدرسي، اجتماعاً مع مدير أمن سلوق قمينس، العميد جمال اهويدي، وأعضاء المجلس البلدي سلوق، للإطلاع على مشاكل نقص المياه في المدينة.

وأكد المجتمعون على سرعة إيجاد حلول عاجلة لتوفير المياه للأهالي في ظل الظروف الخانقة التي يعاني منها مواطني المدينة خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، وبعد الاجتماع زار رئيس هيئة الموارد المائية بالمنطقة الشرقية المهندس  عوض الدرسي  آبار “بو الأرجام” داعيًا الإدارات المختصة بسرعة العمل على صيانتها في أسرع ما يمكن.

يُشار إلى أن مدينة سلوق تعيش أزمة مياه بسبب عطب في أحد أنابيب نقل المياه بمشروع النهر الصناعي ويسعى المسئولون في المدينة لبحث حل للأزمة.(وال- سلوق)س أ / ر ت

 

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك