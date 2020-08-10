بلدية سرت تسمح للمصارف التجارية بفتح أبوابها أمام المواطنين لمدة “3” ساعات يوميًا

سرت 09 أغسطس 2020(وال)- أعلنت بلدية سرت، سماحها للمصارف التجارية العاملة في المدينة، بفتح أبوابها أمام المواطنين وتقديم الخدمات طيلة أيام الأسبوع.

وأوضح المجلس – في بيان – أنه تقرر منح الإذن للمصارف التجارية في المدينة، بالعمل لمدة “3” ساعات في اليوم، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، ومنع الازدحام داخل صالات المصارف.

على الرغم من محاولة إيجاد طرق للعمل في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، إلا أن مشكلة السيولة النقدية لا تزال من بين أبرز التحديات التي تُواجه المصارف منذ سنوات، دون وجود حل نهائي لها.(وال- سرت) س أ/ ر ت

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