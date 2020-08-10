“سرت للنفط” تبحث أوجه التعاون مع شركة السيل

بحثت “شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز”، في اجتماع عمل لها مع “شركة السيل” تقييم الأداء وأوجه التعاون المختلفة -وحسب مانشرته الشركة على صفحتها الرسمية- فإن تنسيق التعاون مع الشركتين يأتي في إطار التعاون مع الشركات الوطنية العاملة في مجال الحفر والخدمات النفطية ومناقشة أدائها والاستماع لمشاكلها.

واستقبل رئيس مجلس إدارة شركة سرت “مسعود سليمان موسى” – الأحد- “فتحي اللافي” مدير عام شركة السيل ، وهي إحدى الشركات العاملة مع “سرت للنفط” في عدد من الحفارات بحقول الشركة ، وحضر الاجتماع “مصطفى هماد” عضو مجلس الإدارة للعمليات وبمشاركة مختصين من إدارة الحفر والهندسة النفطية بالشركة وناقش المجتمعون أداء الحفارات ومشاركة الشركة في مشاريع المضخات الغاطسة لزيادة القدرة الإنتاجية.

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