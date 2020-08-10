الخطوط الأفريقية بالمنطقة الشرقية تطالب الجهات الحكومية بتأمين الطائرة الوحيدة لديها

كشف مصدر لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين عن استنكار شركة الخطوط الجوية الأفريقية فرع المنطقة الشرقية خلال بيان لها مايحاك ضد المنطقة الشرقية حول محاولة المساس بالطائرة الوحيدة المتواجدة بمطار بنينا وخطفها او محاولة حجزها حال مغادرتها لمطار بنينا بغية النيل من مقدارت المنطقة الشرقية كما هو الحال في طائرة “شركة الخطوط الليبية” المتواجدة حاليًا بمطار مصراتة الدولي.

كما طالبت الشركة كافة الجهات الحكومية والرسمية باخذ كافة التدابير اللازمة لتأمين الطائرة وعدم المساس بها الناقل الرسمي الوحيد بالمنطقة الشرقية، مؤكدةً بدفع كافة التكاليف التي تضمن إصلاح العطل بالطائرة سواء داخل المنطقة الشرقية او خارجها، شرط توفير الضمانات الأمنية والرسمية التي تضمن عودتها سالمة إلى مطار بنينا.

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