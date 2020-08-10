اقتصاد

مصر و اليونان توقعان اتفاقًا بحريًا لمواجهة ليبيا وتركيا حول التنقيب عن النفط و الغاز

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت صحيفة beloit news الأمريكية اليوم أن مصر واليونان وقعت اتفاقا تحدد الحدود البحرية بين البلدين وترسم منطقة اقتصادية حصرية لحقوق التنقيب عن النفط والغاز.

و أشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق بين تركيا و حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس آثار توترات في منطقة الشرق الاوسط ورفضت مصر وقبرص واليونان الاتفاق التركي الليبي على نطاق واسع باعتباره تعدياً على حقوقهم الاقتصادية في البحر الغني بالنفط .

و وفقا للصحيفة كانت اليونان وتركيا على خلاف منذ عقود حول الحدود البحرية لكن الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي وخطط الحفر عبر شرق البحر الأبيض المتوسط ​​قد فاقمت النزاع بين الدولتين .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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