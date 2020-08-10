العيساوي: هناك 14 ألف مشروع تنموي يمكن أن تساهم بالاستقرار في حال استُكملت

قال وزير الاقتصاد والصناعة السابق بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي، إن هناك حوالي 14 ألف عقد ومشروع تنموي كان يمكن أن تساهم في استقرار البلاد في حال استطاعت الحكومات تكملة نصف أو ربع تلك المشاريع.

وأوضح العيساوي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر الأحد، بأن المشاريع المتوقفة منذ العام 2011 والموزعة على جميع أنحاء البلاد بلغت قيمتها ما يقرب من 140 مليار دينار على أقل تقدير.

وأضاف الوزير السابق بأنه في حال تم تدوير أو استكمال نصف أو ربع تلك المشاريع لكان يمكن أن تتخيلوا كيف سيكون تأثيرها على الأمن والمعيشة وحتى الواقع السياسي.

وتباينت ردود الفعل في التعليقات على وزير الاقتصاد والصناعة السابق الذي يعتقد بأن التنمية الاقتصادية يمكن أن تكون المدخل إلى تحقيق استقرار داخل البلاد في ظل هذه المرحلة والظروف الاستثنائية.

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