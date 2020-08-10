“صنع الله”: طرح الأحمال بالمنطقة الشرقية نتيج من إغلاق الموانئ النفطية

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الاثنين إن مغلقوا الموانئ النفطية هم المسؤولين عن زيادة طرح الأحمال في المنطقة الشرقية.

وأضاف “صنع الله” أن إغلاق الموانئ في خليج سرت هو السبب الرئيسي في الزيادة المتوقعة في طرح الأحمال الكهربائية وأن المسؤولين عن الإغلاقات هم المسؤولين عن التسبب بطرح الأحمال وعلى كافة المواطنين أن يعوا الحقيقة المجردة المسنودة بالحقائق العلمية بعيدا عن التضليل الإعلامي المستميت لمحاولة تشتيت الانتباه وإخفاء السبب الحقيقي لطرح الأحمال.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله أن إغلاق الموانئ في خليج سرت سينتج عنه إمتلاء خزانات المكثفات في موانئ التصدير خلال أيام، مما سيسبب توقف إنتاج الغاز المصاحب للمكثفات والذي يغذي محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي.

وبين أن المؤسسة تواجه صعوبات حاليا لزيادة كميات الديزل المستوردة لتزويد محطات الكهرباء نظرًا لاستنزاف الميزانية المعتمدة للمحروقات خلال الفترة الماضية من الإغلاق لتعويض النقص الحاصل في إنتاج الغاز، كذلك لتعويض إنتاج المصافي المحلية.

كما ناشد صنع الله المسؤولين عن إغلاق الموانئ النفطية التحلي بالمسؤولية و الروح الوطنية والشعور بمعاناة المواطن.

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