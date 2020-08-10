“الكبير” يوقع اتفاقية مع باشاغا للتعاون في مجال مكافحة الفساد و غسل الأموال وتمويل الارهاب

وقع محافظ محافظ مصرف ليبيا المركزي و رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب “الصديق الكبير” اتفاقية تعاون مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” في مجال مكافحة الفساد وغسل الاموال وتمويل الارهاب.

ووفقاً للبنك فهذه الاتفاقية تمت بناءً على الاتفاق الذي تم باجتماع اللجنة الوطنية الذي عقده يوم الاربعاء الماضي ،.

كما يمثل توقيع هذه الاتفاقية التزاما من الدولة الليبية بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات من أجل تحقيق تعاون فعال للحد من الفساد والكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب.

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