تدهور بشبكة الكهرباء يؤثر على إمدادات المياه

أعلن جهاز النهر الصناعي “منظومة الحساونة-سهل الجفارة” انقطاع التيار الكهربائي عن الحقول وخروج كامل الآبار ومحطات الضخ عن الخدمة.

وأضاف الجهاز أن هذا الانقطاع سيؤدي إلى انقطاع إمدادات المياه اليوم عن مدن ومناطق الاستهلاك على طول مساري المنظومة.

ومن جانبها، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن حدوث إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي، ومن ثم أعلنت البدء في بناء الشبكة ودخول 7 وحدات توليد على خط التشغيل من محطات أوباري والرويس ومصراتة والزاوية.

وتعاني ليبيا الدولة الرئيسة في قطاع تصدير النفط الأكثر استخداما للطاقة، أزمة كهربائية خانقة، في حين قال ديوان المحاسبة إن البلاد فقدت 2700 ميغاوات من أصل 3360 ميجاوات، وإن الشركة العامة للكهرباء أنفقت 1.6 مليار دينار في العام الماضي دون أن تحرك عشرات المشاريع المتعثرة.

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