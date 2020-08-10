“تفاؤل سعودي” يُنعش أسعار النفط العالمية

صعدت أسعار النفط العالمية مع جلسة افتتاح اليوم الاثنين مدعومة بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي وتعهد عراقي بتعميق تخفيضات المعروض.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا ارتفاعا بمقدار 34 سنتا لتسجل 44.74 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 47 سنتا لتسجل 41.69 دولارا.

وكان كلا الخامين قد سجلا انخفاضا في جلسة ختام الأسبوع متأثرين ببواعث القلق إزاء الطلب، لكن برنت ختم الأسبوع مرتفعا 2.5 بالمئة، في حين صعد غرب تكساس 2.4 بالمئة.

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