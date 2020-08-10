اقتصاد

“تفاؤل سعودي” يُنعش أسعار النفط العالمية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعدت أسعار النفط العالمية مع جلسة افتتاح اليوم الاثنين مدعومة بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي وتعهد عراقي بتعميق تخفيضات المعروض.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا ارتفاعا بمقدار 34 سنتا لتسجل 44.74 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 47 سنتا لتسجل 41.69 دولارا.

وكان كلا الخامين قد سجلا انخفاضا في جلسة ختام الأسبوع متأثرين ببواعث القلق إزاء الطلب، لكن برنت ختم الأسبوع مرتفعا 2.5 بالمئة، في حين صعد غرب تكساس 2.4 بالمئة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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