المصرف التجاري يُطلق خدمة دفع بديلة عبر بطاقة “نمو”

أعلن المصرف التجاري الوطني الفرع الرئيسي بنغازي عن إطلاق خدمة بديلة عن الدفع النقدي الكاش من خلال البطاقة المحلية “نمو” مشيرا إلى أنها ستمكن الزبائن من الشراء من المحال التجارية عن طريق خدمة نقاط البيع المتوفرة في هذه المحال التجارية وعن طريق أجهزة الصراف الآلي.

وأضاف المصرف أن بطاقة نمو توفر الحد الأقصى اليومي للسحب من أجهزة الصراف الآلي والمُقدرة بـ400 دينار، فيما يبلغ الحد الأقصى الشهري للسحب منها 2000 دينار.

كما ستُمكّن البطاقة حامليها من الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع بسقف يومي يصل إلى 2000 دينار وسقف شهري يبلغ 5000 دينار.

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