اقتصاد

المصرف التجاري يُطلق خدمة دفع بديلة عبر بطاقة “نمو”

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المصرف التجاري الوطني الفرع الرئيسي بنغازي عن إطلاق خدمة بديلة عن الدفع النقدي الكاش من خلال البطاقة المحلية “نمو” مشيرا إلى أنها ستمكن الزبائن من الشراء من المحال التجارية عن طريق خدمة نقاط البيع المتوفرة في هذه المحال التجارية وعن طريق أجهزة الصراف الآلي.

وأضاف المصرف أن بطاقة نمو توفر الحد الأقصى اليومي للسحب من أجهزة الصراف الآلي والمُقدرة بـ400 دينار، فيما يبلغ الحد الأقصى الشهري للسحب منها 2000 دينار.

كما ستُمكّن البطاقة حامليها من الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع بسقف يومي يصل إلى 2000 دينار وسقف شهري يبلغ 5000 دينار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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