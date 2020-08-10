اقتصاد

ارتفاع القيمة المالية لمخزون ليبيا من الذهب

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت القيمة المالية لاحتياطي الذهب في مصرف ليبيا المركزي بنسبة 34%، على أساس سنوي مقارنة مع شهر أغسطس عام201‪9.

وقال الخبير الاقتصادي محمد أحمد الشحاتي، في تصريح خاص لقناة “218”، إن القيمة المالية لاحتياطي مخزون الذهب في ليبيا ارتفعت بمقدار ملياري دولار مع حلول أغسطس الجاري، ليبلغ إجماليها 7.5 مليار دولار، بعد أن صعد سعر أوقية الذهب عالميا إلى 2.032 ألف دولار صباح اليوم الاثنين وكان يبلغ سعر الذهب العالمي في نهاية أغسطس العام الماضي نحو 1500 ‪دولار.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت عالميا بشكل كبير تزامناً مع أزمة كورونا، حيث يعتبره المستثمرين ملاذا آمناً لهم تحسباً لانهيار الأسهم بسبب الجائحة.

يشار إلى أن المجلس العالمي للذهب كشف عن كمية مخزون ليبيا من الذهب في نشرته عن شهر يوليو الماضي، حيث قدره بنحو 116.6 طن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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