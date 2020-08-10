ارتفاع القيمة المالية لمخزون ليبيا من الذهب

ارتفعت القيمة المالية لاحتياطي الذهب في مصرف ليبيا المركزي بنسبة 34%، على أساس سنوي مقارنة مع شهر أغسطس عام201‪9.

وقال الخبير الاقتصادي محمد أحمد الشحاتي، في تصريح خاص لقناة “218”، إن القيمة المالية لاحتياطي مخزون الذهب في ليبيا ارتفعت بمقدار ملياري دولار مع حلول أغسطس الجاري، ليبلغ إجماليها 7.5 مليار دولار، بعد أن صعد سعر أوقية الذهب عالميا إلى 2.032 ألف دولار صباح اليوم الاثنين وكان يبلغ سعر الذهب العالمي في نهاية أغسطس العام الماضي نحو 1500 ‪دولار.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت عالميا بشكل كبير تزامناً مع أزمة كورونا، حيث يعتبره المستثمرين ملاذا آمناً لهم تحسباً لانهيار الأسهم بسبب الجائحة.

يشار إلى أن المجلس العالمي للذهب كشف عن كمية مخزون ليبيا من الذهب في نشرته عن شهر يوليو الماضي، حيث قدره بنحو 116.6 طن.

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