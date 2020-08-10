اقتصاد

الليرة التركية تُعاود الهبوط.. والمركزي يبحث عن حلول

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عادت الليرة التركية للانخفاض من جديد بعد أن لامست مستوى قياسياً منخفضاً حيث هبطت 0.8 بالمئة مقابل الدولار، بينما واصل البنك المركزي رفع بعض تكاليف الاقتراض عبر قنوات خلفية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.

وسجلت الليرة التي هبطت في 7 من أيام التداول العشرة الأخيرة، اليوم الاثنين 7.34 مقابل الدولار لتصل إلى مستوى تاريخي متدن خلال المعاملات عند 7.3650 يوم الجمعة الماضي، وهو من بين أسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، بانخفاض نسبته 19 بالمئة.

وفي السياق ذاته، من المُرجح أن ينكمش الاقتصاد التركي خلال عام 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا ومن المحتمل أن يؤدي مزيد من الانخفاض في قيمة الليرة إلى ارتفاع التضخم وتعميق الانكماش.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • وين الاموال التى نهبوها من ليبيا 12 مليار دولار و 15 مليار من قطر ومافيش فايدة فى المعتوه الا اذا رجع المليارت التى نهبها هو واسرته

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