الليرة التركية تُعاود الهبوط.. والمركزي يبحث عن حلول

عادت الليرة التركية للانخفاض من جديد بعد أن لامست مستوى قياسياً منخفضاً حيث هبطت 0.8 بالمئة مقابل الدولار، بينما واصل البنك المركزي رفع بعض تكاليف الاقتراض عبر قنوات خلفية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.

وسجلت الليرة التي هبطت في 7 من أيام التداول العشرة الأخيرة، اليوم الاثنين 7.34 مقابل الدولار لتصل إلى مستوى تاريخي متدن خلال المعاملات عند 7.3650 يوم الجمعة الماضي، وهو من بين أسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، بانخفاض نسبته 19 بالمئة.

وفي السياق ذاته، من المُرجح أن ينكمش الاقتصاد التركي خلال عام 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا ومن المحتمل أن يؤدي مزيد من الانخفاض في قيمة الليرة إلى ارتفاع التضخم وتعميق الانكماش.

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