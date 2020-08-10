اقتصاد

ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي تفرض عقوبات لوقف إمدادات الأسلحة إلى ليبيا وتهريب النفط

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت صحيفة ديلي صباح التركية اليوم ان ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تخطط للمضي قدما في محاولة استخدام عقوبات الاتحاد الأوروبي لوقف استمرار توريد الأسلحة إلى ليبيا .

و بحسب الصحيفة فإن الدول الثلاث اتفقت على قائمة بالشركات والأفراد الذين يقدمون السفن والطائرات أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة في انتهاك لحظر الأمم المتحدة المفروض منذ 2011 ، حسبما أفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال رؤساء حكومات الدول الثلاث في بيان مشترك دون تسمية دولة أو كيان يمكن أن يكون هدفا للإجراء “نحن على استعداد للنظر في إمكانية استخدام العقوبات إذا استمرت الانتهاكات ضد الحظر البري والبحري والجوي”.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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