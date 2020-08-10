الكبير وباشاغا يوقعان اتفاقية تعاون في مكافحة الفساد

أخبار ليبيا24 – متابعات

وقع محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير ووزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووقعت هذه الاتفاقية بين باشاغا والكبير الذي بدوره يرأس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الإثنين، بحضور عدد من مدراء إدارات وزارة الداخلية والمصرف المركزي في طرابلس.

وذكر المصرف، أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجاً لما جرى الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الوطنية الذي عقد الأربعاء الماضي، والذي يمثل التزاماً من الدولة الليبية بالمعايير وأفضل الممارسات لتحقيق تعاون فعال ومُثمر للحد من الفساد والكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان مصرف ليبيا المركزي بطرابلس قد وافق على التعاون مع شركة تدقيق مختصة لمراجعة وفحص وتدقيق كافة الحسابات لتطبيق مبدأ الشفافية، من جهتها أبدت وزارة الداخلية موافقتها للقيام بنفس الخطوة لمراجعة كافة حساباتها وعقودها.

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