جلوبال بلاتس: أعمال إصلاح حقول النفط الليبي في الواحة أوشكت على الانتهاء

أكد مسؤول إعلامي في شركة الواحة للنفط التي تدير حقول النفط الليبي لـ S&P Global Platts ، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الإصلاح في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتشكل حقول الواحة النفطية في حوض سرت حوالي ثلث إنتاج النفط الخام الليبي مع القدرة على ضخ حوالي 350 ألف برميل في اليوم.

و بحسب الوكالة فإنه تم تنفيذ الإصلاحات في الواحة للحد من مخاطر التوقف المفاجئ في الحقول التي نتجت عن ظروف قاهرة في محطات النفط الشرقية الرئيسية في ليبيا.

ووفقا للوكالة قال عبد السلام منصور رئيس قسم الإنتاج بالواحة إن هذا العمل سيساهم في تسريع عمليات الإنتاج عند التشغيل الكامل وتجنيب هذه المنشآت الإستراتيجية أي عوائق فنية بسبب الشلل التام للعمل وإعلان حالة القوة القاهرة للحقول النفطية في البلاد .

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