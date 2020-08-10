وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية تعقد اجتماعها الأول لمناقشة ميزانية الدولة لعام (2020/2021)

البيضاء 10 أغسطس 2020(وال)- عقدت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية، صباح هذا اليوم اجتماعها الأول بشأن إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة الليبية لعام (2020/2021).

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة البيضاء، وترأسه وكيل وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية، الدكتور امراجع غيث، والمكلف بمهام الوزارة.

وناقش وكيل وزارة المالية والتخطيط والمكلف بمهام الوزارة، الدكتور امراجع غيث، مع الحاضرين طرق ومعايير اعتماد الميزانية العامة للدولة الليبية، بمشاركة مراقبي الخدمات بالبلديات التابعة لشرعية الحكومة الليبية، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي تشارك فيها مراقبة الخدمات المالية بالبلديات؛ في إعداد الميزانية التقديرية العامة للدولة الليبية.

وخلص الاجتماع إلى تقسيم البلديات التابعة لشرعية الحكومة الليبية، إلي ستة محطات لمناقشة الميزانية العامة للدولة الليبية كلا في نطاق إشرافه. وهذه المحطات ستقوم بإرسال كافة البيانات إلى اللجنة الرئيسية؛ لغرض تجميعها في ديوان وزارة المالية، من أجل اختصار الوقت والجهد كما تهدف إلى الرفع من كفاءة مراقبي الخدمات المالية بالبلديات التابعة للحكومة الليبية.

وحضر الاجتماع كلا من، وكيل مساعد وزارة المالية، ومدراء الإدارات بوزارة المالية والتخطيط، ورئيس قسم الميزانية بالمراقبة، ومراقبي الخدمات المالية في كل المدن والمناطق التابعة لشرعية الحكومة الليبية. (وال- البيضاء)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال