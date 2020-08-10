“مركز البيضاء” يطالب المصارف التجارية باستمرار قبول الصكوك العادية وتمريرها على غرف المقاصة محذراً من مخالفة تعليماته

أصدر مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء اليوم الاثنين بيانًا بشأن الالتزام بمدد المقررة لتحصيل صكوك عبر غرفة المقاصة للمصارف التجارية بالمنطقة الشرقية.

حيث أوضح المركزي خلال بيانه عدم امتثال المصارف التجارية لتعليماته الأمر الذي ترتب عليه تعميق أزمة السيولة وتبعيات وخيمة لعملاء المصارف.

كما طالب بالالتزام التام تعليمات المركزي وماورد في الاجتماع الذي انعقد في سنة 2018 بشأن صكوك المقاصة، إضافةً إلى استمرار قبول الصكوك العادية “الغير الكترونية” وتمريرها عن طريق غرف المقاصة.

وأضاف مصرف ليبيا المركزي أنه ستتخذ الإجراءات الجزائية وفق قانون المصارف ضد المصارف المخالفة والتي سترصد عبر حملات تفتيش لفرق إدارة الرقابة المصرفية بالإضافة إلى شكاوى المواطنين ضد فروع المصارف المخالفة.

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