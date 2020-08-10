مناولة وتخزين مرسى البريقة يباشرون في تفريغ حمولة سفينة BREB STAR

البريقة 10 أغسطس 2020(وال)- باشر مستخدمي قسم المناولة والتخزين بميناء البريقة البحري التجاري، وبالتنسيق مع قسم النقل بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في بتفريغ الحمولة الموجودة على متن السفينة ” BREB STAR ” التابعة لشركة طلميثة الحديثة للتوكيلات الملاحية بعد أن رست الساعة الرابعة عصرا من مساء اليوم على الرصيف الغربي الخاص ببضائع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز قادمة من ميناء لاسبزياء الإيطالي وترفع علم ” انتقوا ” ومحملة بشحنة كبيرة من البضائع العامة والحاويات

هذا ومن المتوقع بعد أن تتم عملية التفريغ ستنتقل صباح يوم الغد الموافق للحادي عشر من أغسطس 2020م إلى الرصيف الشرقي لتفريغ باقي الحمولة الخاصة بالشركات الآخرى.(وال- البريقة)

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